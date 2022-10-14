Открыта регистрация на Архитектурный квиз

Тема новой игры — Ленинский район.

Команде дается минута на обсуждение, всего будет три этапа, всем необходимо набрать как можно больше баллов, отвечая правильно на вопросы. Команда-победитель получит призы.

Игра сопровождается:

кофе-брейком и угощениями

музыкальной паузой

нетворкингом

Общая продолжительность мероприятия — около двух часов.

Для тех, кто готов собрать команду от 5 до 8 человек, регистрация здесь. Для тех, у кого нет команды здесь.





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