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Открыта регистрация на Архитектурный квиз

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Нижегородский Дом Архитектора проведет интеллектуальный квиз. Все вопросы сфокусированы вокруг дизайна, архитектуры, строительства, декора, урбанистики и ландшафтного дизайна.

 

Тема новой игры — Ленинский район.

Команде дается минута на обсуждение, всего будет три этапа, всем необходимо набрать как можно больше баллов, отвечая правильно на вопросы. Команда-победитель получит призы.

Игра сопровождается:

  • кофе-брейком и угощениями
  • музыкальной паузой
  • нетворкингом

Общая продолжительность мероприятия — около двух часов.

Для тех, кто готов собрать команду от 5 до 8 человек, регистрация здесь. Для тех, у кого нет команды здесь.


 

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