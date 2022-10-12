Нижний Новгород центр «Императорского маршрута»

Нижний Новгорода, Павлово и Балахна стали частью туристического проекта «Императорский маршрут». Об этом написал у себя в Telegram-канале губернатор региона.
Соглашение было подписано на Нижегородской ярмарке.
Нижегородская область может считаться столицей «Императорского маршрута», так как здесь побывали все российские императоры. С каждым таким визитом связаны яркие исторические факты.
К примеру, экипаж Николая I застрял на Ивановском съезде в Кремле. После чего император лично занялся благоустройством города.
Кроме трех нижегородских городов в маршрут добавят и другие локации.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: телеграм-канал ИРГСНО
Комментарии (0)