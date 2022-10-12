18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижний Новгород центр «Императорского маршрута»

Поделиться:

Нижний Новгорода, Павлово и Балахна стали частью туристического проекта «Императорский маршрут». Об этом написал у себя в Telegram-канале губернатор региона.

 

Соглашение было подписано на Нижегородской ярмарке.

Нижегородская область может считаться столицей «Императорского маршрута», так как здесь побывали все российские императоры. С каждым таким визитом связаны яркие исторические факты.

К примеру, экипаж Николая I застрял на Ивановском съезде в Кремле. После чего император лично занялся благоустройством города.

Кроме трех нижегородских городов в маршрут добавят и другие локации.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: телеграм-канал ИРГСНО

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: