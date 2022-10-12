Нижний Новгород центр «Императорского маршрута»

Соглашение было подписано на Нижегородской ярмарке.

Нижегородская область может считаться столицей «Императорского маршрута», так как здесь побывали все российские императоры. С каждым таким визитом связаны яркие исторические факты.

К примеру, экипаж Николая I застрял на Ивановском съезде в Кремле. После чего император лично занялся благоустройством города.

Кроме трех нижегородских городов в маршрут добавят и другие локации.

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Фото: телеграм-канал ИРГСНО