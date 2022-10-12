В «Ухе Платона» расскажут о важных именах в мире моды

Вещи, которые стали для нас привычными — бежевые монохромные комплекты, кеды с классическими костюмами, простые платья и трикотажные костюмы.

На лектории расскажут, кто задал в мире моды такое направление, почему дизайнеры создают те или иные модели одежды, обуви и аксессуаров. Также обсудят, кем вдохновляются русские бренды при создании своих коллекций и покажут много примеров для создания своего идеального образа.

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