Из Нижнего в Казань запустят еще один электропоезд

Дополнительный электропоезд свяжет Нижний Новгород и Казань. Он будет курсировать с 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Из столицы Приволжья электропоезд отправится в 05:10 и прибудет в Казань в 11:30. В обратном направлении он будет отправляться из Казани в 15:50 и прибывать в Нижний в 22:10.
Кроме того, поезд сделает остановки на станциях: Арзамас-2, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.
Напомним, регулярное движение электропоездов по маршруту Нижний Новгород — Казань запустили еще в августе 2022 года.
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Фото: pexels
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