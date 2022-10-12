Из Нижнего в Казань запустят еще один электропоезд

Из столицы Приволжья электропоезд отправится в 05:10 и прибудет в Казань в 11:30. В обратном направлении он будет отправляться из Казани в 15:50 и прибывать в Нижний в 22:10.

Кроме того, поезд сделает остановки на станциях: Арзамас-2, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

Напомним, регулярное движение электропоездов по маршруту Нижний Новгород — Казань запустили еще в августе 2022 года.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: pexels



