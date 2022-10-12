Открытие Ковалихинской бани

Баня была реконструирована за счет городского бюджета. В ней появились более мощные котлы и запущено второе отделение. Теперь в бане открыты мужское и женское отделения.

Баня будет работать в среду, четверг и пятницу с 10:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 21:00.







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Фото: управление информационной политики администрации города