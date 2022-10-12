18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Открытие Ковалихинской бани

Поделиться:

Ковалихинская баня возобновит работу с 12 октября. Сейчас это самая старая парная в ПФО. В 2023 году ей исполнится 155 лет.

 

Баня была реконструирована за счет городского бюджета. В ней появились более мощные котлы и запущено второе отделение. Теперь в бане открыты мужское и женское отделения.

Баня будет работать в среду, четверг и пятницу с 10:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 21:00.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: управление информационной политики администрации города

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: