Открытие Ковалихинской бани

Ковалихинская баня возобновит работу с 12 октября. Сейчас это самая старая парная в ПФО. В 2023 году ей исполнится 155 лет.
Баня была реконструирована за счет городского бюджета. В ней появились более мощные котлы и запущено второе отделение. Теперь в бане открыты мужское и женское отделения.
Баня будет работать в среду, четверг и пятницу с 10:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 21:00.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: управление информационной политики администрации города
Комментарии (0)