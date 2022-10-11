Благотворительная ярмарка в «Рекорде»

Также на площадке будет работать передвижная выставка об императрице, которая стояла у истоков проведения «Белого цветка» в царской России. Кроме того, гостей ждет концерт и мастер-классы.

Собранные от продажи поделок деньги направят в фонд НОНЦ особо нуждающимся в помощи детям.

Все те, кто не смогут попасть на ярмарку, но хотят помочь и оставить пожертвование, могут сделать это по ссылке.

Акция пройдет сегодня до 15:00.







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Фото:сообщество «Рекорда» «ВКонтакте»



