Благотворительная ярмарка в «Рекорде»

Уже сегодня, 11 октября, в «Рекорде» пройдет благотворительная акция «Белый цветок». В фойе центра откроется ярмарка, где школьники будут продавать созданные своими руками поделки.
Также на площадке будет работать передвижная выставка об императрице, которая стояла у истоков проведения «Белого цветка» в царской России. Кроме того, гостей ждет концерт и мастер-классы.
Собранные от продажи поделок деньги направят в фонд НОНЦ особо нуждающимся в помощи детям.
Все те, кто не смогут попасть на ярмарку, но хотят помочь и оставить пожертвование, могут сделать это по ссылке.
Акция пройдет сегодня до 15:00.
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Фото:сообщество «Рекорда» «ВКонтакте»
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