Гуманитарный лекторий от Science HUB

Уже в этот четверг откроется гуманитарный лекторий от проекта Лаборатория Science HUB. Гостей ждет четыре лекции на самые разные темы.
Участникам расскажут об искусственном интеллекте в юриспруденции, реконструкции и реставрации архитектурных сооружений, философии науки и о том, что такое музыкальность и как она себя проявляет.
С лекциями выступят молодые ученые-участники проекта «Лаборатория Science HUB».
Подробная информация и регистрация здесь.
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