Гуманитарный лекторий от Science HUB

Участникам расскажут об искусственном интеллекте в юриспруденции, реконструкции и реставрации архитектурных сооружений, философии науки и о том, что такое музыкальность и как она себя проявляет.

С лекциями выступят молодые ученые-участники проекта «Лаборатория Science HUB».

Подробная информация и регистрация здесь.







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