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Гуманитарный лекторий от Science HUB

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Уже в этот четверг откроется гуманитарный лекторий от проекта Лаборатория Science HUB. Гостей ждет четыре лекции на самые разные темы.

 

Участникам расскажут об искусственном интеллекте в юриспруденции, реконструкции и реставрации архитектурных сооружений, философии науки и о том, что такое музыкальность и как она себя проявляет.

С лекциями выступят молодые ученые-участники проекта «Лаборатория Science HUB».

Подробная информация и регистрация здесь.



 

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