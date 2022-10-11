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Высотку на месте снесенного элеватора построят в Нижнем

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В столице Приволжья обсуждают редевелопмент улицы Черниговской. На архитектурном совете показали варианты высотки, которую построят у метромоста.

 

Проект комплексного развития Черниговской реализуют в два этапа. Сначала обновят территорию бывшего мукомольного завода. Вместо снесенных элеваторов появится высотное здание, также отреставрируют ансамбль мельницы Башкирова. На втором — установят дополнительные подпорные стенки склона, жилые дома, два садика и апартаменты.

На месте снесенного элеватора построят многоквартирный жилой дом с общим цоколем. Он соединит сразу несколько зданий. Ожидается, что в здании будет встроенный паркинг и коммерческие помещения.




 

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Фото: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

 

 

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