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Тысяча питомцев на Нижегородской ярмарке

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С 15 по 16 октября на Ярмарке пройдет выставка и дефиле собак и кошек, продажа товаров для животных «Зоомир», а также презентация редких пород. Публикуем подробности программы.

 

Ежегодно в форуме «Миллион друзей» участвуют более 1000 питомцев. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть на главном событии для животных в городе.

 

  • рейтинговые выставки собак-чемпионов Российской Кинологической Федерации
  • национальные и монопородные выставки собак (сиба, немецкий шпиц, ши тцу, пудель, чау-чау, русский той, ньюфаундленд, тибетский мастиф, йоркширский терьер, папийон, фален, американская акита и леонбергер)
  • выставка-продажа кошек «Сезон в Нижнем-2022»
  • выставка товаров и услуг: корма и добавки, лакомства, игрушки, одежда и аксессуары, средства гигиены и ухода за животными
  • консультации специалистов на стендах участников

Подробности здесь. Время работы с 10:00 до 18:00. Павильон 1.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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