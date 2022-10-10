Тысяча питомцев на Нижегородской ярмарке

С 15 по 16 октября на Ярмарке пройдет выставка и дефиле собак и кошек, продажа товаров для животных «Зоомир», а также презентация редких пород. Публикуем подробности программы.
Ежегодно в форуме «Миллион друзей» участвуют более 1000 питомцев. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть на главном событии для животных в городе.
- рейтинговые выставки собак-чемпионов Российской Кинологической Федерации
- национальные и монопородные выставки собак (сиба, немецкий шпиц, ши тцу, пудель, чау-чау, русский той, ньюфаундленд, тибетский мастиф, йоркширский терьер, папийон, фален, американская акита и леонбергер)
- выставка-продажа кошек «Сезон в Нижнем-2022»
- выставка товаров и услуг: корма и добавки, лакомства, игрушки, одежда и аксессуары, средства гигиены и ухода за животными
- консультации специалистов на стендах участников
Подробности здесь. Время работы с 10:00 до 18:00. Павильон 1.
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Фото: архив пресс-служб
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