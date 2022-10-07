В Нижнем откроется Конгресс традиционной игрушки

Спикеры обсудят процесс передачи культурных традиций, смыслов и образов о современной игрушке. Также проговорят варианты развития отрасли и мер поддержки.

На сессиях затронут темы традиционных и инновационных игровых технологий воспитания, обучения и развития детей и игровой культуры современного детства.

Кроме того, в рамках Конгресса в столице Приволжья отпразднуют присвоение городу статуса столицы детского туризма.

«НН.Собака.ru» информационный партнер Конгресса традиционной игрушки.

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