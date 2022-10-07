Какой будет погода в Нижнем на грядущих выходных?

Выходные подарят жителям города солнечную и сухую погоду.

Сегодня, 7 октября, будет достаточно тепло до +14 градусов, но с переменной облачностью и дождями.

В субботу, 8 октября, целый день будет ясно. Утром прогнозируется до +11, но уже к обеду воздух прогреется +14 градусов. Во второй половине дня начнет постепенно холодать до +9. Скорость юго-западного ветра достигнет четырех метров в секунду.

В воскресенье, 9 октября, будет тепло, к полудню столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Вечером ожидается +11. Скорость юго-западного ветра в течение дня достигнет пяти метров в секунду.

На следующей неделе прогнозируется небольшое похолодание и временами дожди.

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Фото: telegram-канал ИРГСНО