Какой будет погода в Нижнем на грядущих выходных?

Рассказываем, какой будет погода в городе сегодня и на предстоящих выходных.
Выходные подарят жителям города солнечную и сухую погоду.
Сегодня, 7 октября, будет достаточно тепло до +14 градусов, но с переменной облачностью и дождями.
В субботу, 8 октября, целый день будет ясно. Утром прогнозируется до +11, но уже к обеду воздух прогреется +14 градусов. Во второй половине дня начнет постепенно холодать до +9. Скорость юго-западного ветра достигнет четырех метров в секунду.
В воскресенье, 9 октября, будет тепло, к полудню столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Вечером ожидается +11. Скорость юго-западного ветра в течение дня достигнет пяти метров в секунду.
На следующей неделе прогнозируется небольшое похолодание и временами дожди.
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Фото: telegram-канал ИРГСНО
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