Образовательная программа от ЦЕХа *

Первую лекцию проведет Карина Назина — SMM-менеджер студии dreamlaser и фестиваля INTERVALS 2022.

15 и 16 октября расскажут о процессах съемки, научат выбирать удачные ракурсы и кадры, познакомят с базой приложений для обработки. Второй день — практика. Участники отснимут инсталляцию A.R.R.C 2.0 и изображения на диодных экранах в офисе dreamlaser.

Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо заполнить анкету.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.





