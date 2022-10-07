Образовательная программа от ЦЕХа *

В октябре-декабре в пространстве ЦЕХ * пройдет серия бесплатных лекций и мастер-классов по фото- и видеосъемке медиаискусства.
Первую лекцию проведет Карина Назина — SMM-менеджер студии dreamlaser и фестиваля INTERVALS 2022.
15 и 16 октября расскажут о процессах съемки, научат выбирать удачные ракурсы и кадры, познакомят с базой приложений для обработки. Второй день — практика. Участники отснимут инсталляцию A.R.R.C 2.0 и изображения на диодных экранах в офисе dreamlaser.
Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо заполнить анкету.
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