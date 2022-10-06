18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Пакгаузы лидируют на Russian Traveler Awards

Поделиться:

Нижегородские объекты участвуют в конкурсе лучших направлений России премии Russian Traveler. На сайте продолжается голосование, к примеру, пакгаузы уже лидируют среди других культурно-исторических объектов и музеев.

 

Богатство Нижегородской области отмечено сразу в нескольких номинациях:

  • Культурно-исторический объект — Пакгаузы
  • Туристический маршрут — «Горький #Нижний800», в котором собраны впечатления для всех
  • Речной круиз — путешествие на теплоходе «Мустай Карим», созданном на верфи «Красное Сормово»
  • Фестиваль — мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов»
  • Природный объект — озеро Светлояр.Уникальное место в Воскресенском районе
  • Экомаршрут — экотропа «Заповедный лес» в Керженском заповеднике
  • Народный промысел — золотая хохлома
  • Национальное блюдо или продукт — городецкий пряник

Отдать свой голос можно здесь.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: telegram-канал «Горький Нижний»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: