Пакгаузы лидируют на Russian Traveler Awards

Нижегородские объекты участвуют в конкурсе лучших направлений России премии Russian Traveler. На сайте продолжается голосование, к примеру, пакгаузы уже лидируют среди других культурно-исторических объектов и музеев.
Богатство Нижегородской области отмечено сразу в нескольких номинациях:
- Культурно-исторический объект — Пакгаузы
- Туристический маршрут — «Горький #Нижний800», в котором собраны впечатления для всех
- Речной круиз — путешествие на теплоходе «Мустай Карим», созданном на верфи «Красное Сормово»
- Фестиваль — мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов»
- Природный объект — озеро Светлояр.Уникальное место в Воскресенском районе
- Экомаршрут — экотропа «Заповедный лес» в Керженском заповеднике
- Народный промысел — золотая хохлома
- Национальное блюдо или продукт — городецкий пряник
Отдать свой голос можно здесь.
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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»
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