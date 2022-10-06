Запуск виртуальной транспортной карты

Чтобы оплачивать проезд, виртуальную карту необходимо пополнить, оплатив выбранный тариф.

«Виртуальная транспортная карта будет востребована не только в Нижегородской области, но и в других 25 регионах страны. Пассажиры смогут удобно и безопасно оплачивать проезд в общественном транспорте, используя смартфон, а не традиционную пластиковую карту», — отмечает директор компании «Удобный Маршрут» Петр Соколовский.

Ежемесячно в регионе регистрируется около 25 миллионов поездок на общественном транспорте, 9 миллионов из них оплачиваются с помощью банковских карт и платежных сервисов.







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Фото: РБК