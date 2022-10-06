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Духовые инструменты мирового уровня создают в Нижнем

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Производство духовых музыкальных инструментов мирового уровня запустили в Нижнем. В проект вложили 130 миллионов рублей.

 

Уже налажен полный цикл производства фаготов, также выпускают гобои и тромбоны.

В планах: производить около 1 500 инструментов в год. Основными клиентами предприятия станут театры, симфонические оркестры, музыкальные школы и колледжи.

«Нижний Новгород оказался оптимальным по многим показателям, например, по наличию высококвалифицированных специалистов и уровню развития инфраструктуры. Новая площадка максимально удобно расположена, буквально в 20 минутах от центра города», — отметил основатель компании ООО «Ателье Гончарова» Владислав Гончаров.

На предприятии создано 22 новых рабочих места, в ближайшее время их количество возрастет до 50.



 

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Фото: unsplash

 

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