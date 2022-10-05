Мисс Нижний Новгород — Дарья Луконькина

Дарья Луконькина — студентка НГПУ имени Минина стала победительницей конкурса «Мисс Нижний Новгород».



Дарье 19 лет. Сейчас она участвует в группе поддержки «Торпедо» и организует детские мероприятия.

Кроме того, Кристина Ким, Сажинова Анастасия и Дарья Луконькина представят столицу Приволжья на «Красе России».



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Фото: архив пресс-служб



