«Барный Мир Будущего» в Нижнем

«Полезный день» пройдет в Нижнем Новгороде в поддержку проекта «Барный Мир Будущего». При поддержке ребят из Self Care Gorky и амбассадоров PRROBA откроется эко-лекторий, стретчинг и индустрийный вечер. Делимся расписанием и раскрываем подробности программы на 11 октября.