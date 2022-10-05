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«Барный Мир Будущего» в Нижнем

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«Полезный день» пройдет в Нижнем Новгороде в поддержку проекта «Барный Мир Будущего». При поддержке ребят из Self Care Gorky и амбассадоров PRROBA откроется эко-лекторий, стретчинг и индустрийный вечер. Делимся расписанием и раскрываем подробности программы на 11 октября.

 

Расписание

  • 12:00–13:30 — групповая тренировка вместе с Юрой Тихоновым из Gorky Self care
  • 14:30–15:00 — сбор гостей в баре Talk & More: фуршет и приветственные напитки
  • 15:00–15:30 — презентация проекта «Барный Мир Будущего»
  • 15:30 — лекция «Начни с себя: как на нас влияет то, что мы думаем, едим и пьем, и как с этим жить»
  • 17:30 — лекция от Алии Идрисовой (бар More, Казань)
  • 19:00 — публичная беседа «Страшное слово на S — sustainability»
  • 20:30–00:00 — индустрийный вечер. За баром — Алия Идрисова. За пультом — Митя Красавин.

Вход свободный, по предварительной регистрации.


 

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