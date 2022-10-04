MoscowWalks выпустил ролик о Нижнем

Команда YouTube-канала MoscowWalks выпустила ролик об архитектуре и истории столицы Приволжья.
Команда проекта рассказала зрителям почему Нижний называют столицей закатов, где на самом деле был основан Нижний Новгород, зачем хотели снести часть кремля, почему четырехэтажный дом называли небоскребом. Ведущий, экскурсовод и краевед Александр Усольцев показал яркие примеры архитектуры 90-х, Пакгаузы, Ярмарку, квартал церкви Трех святителей и другие городские точки притяжения.
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