MoscowWalks выпустил ролик о Нижнем

Команда проекта рассказала зрителям почему Нижний называют столицей закатов, где на самом деле был основан Нижний Новгород, зачем хотели снести часть кремля, почему четырехэтажный дом называли небоскребом. Ведущий, экскурсовод и краевед Александр Усольцев показал яркие примеры архитектуры 90-х, Пакгаузы, Ярмарку, квартал церкви Трех святителей и другие городские точки притяжения.







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