Нижегородские проекты отметили на фестивале «Зодчество»

Нижегородские архитекторы завоевали более десяти наград международного фестиваля «Зодчество».
В номинации «Открытые общественные пространства» награду получил коллектив Проектного бюро «ДА» за проект благоустройства Почаинского променада к 800-летию Нижнего Новгорода.
Авторский коллектив «Проект СПИЧ» за преобразование Пакгаузов на Стрелке получил серебряный диплом.
Серебряный знак судьи вручили нижегородскому бюро «ГОРА» за проект благоустройства территории на Моховых горах в Борском районе. Кроме того, они получили награду за обновление Судейской вышки на Гребном канале в номинации «Объект социального и культурного назначения».
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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»
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