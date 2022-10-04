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Нижегородские проекты отметили на фестивале «Зодчество»

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Нижегородские архитекторы завоевали более десяти наград международного фестиваля «Зодчество».

 

В номинации «Открытые общественные пространства» награду получил коллектив Проектного бюро «ДА» за проект благоустройства Почаинского променада к 800-летию Нижнего Новгорода.

Авторский коллектив «Проект СПИЧ» за преобразование Пакгаузов на Стрелке получил серебряный диплом.

Серебряный знак судьи вручили нижегородскому бюро «ГОРА» за проект благоустройства территории на Моховых горах в Борском районе. Кроме того, они получили награду за обновление Судейской вышки на Гребном канале в номинации «Объект социального и культурного назначения».



 

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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»

 

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