«Бабье лето» в Нижнем продолжается

Новая рабочая неделя в столице Приволжья будет теплой. Синоптики обещают до +18 градусов.
Заметное потепление ожидает нижегородцев с 3 октября. В этот день воздух прогреется до +18 градусов. При этом возможен небольшой дождь.
Вторник, 4 октября, будет также довольно теплым. Уже со среды среды начнется похолодание. Днем обещают до +12 градусов.
В течение недели вероятны небольшие дожди.
Кроме того, на наступившей неделе обещают сильные магнитные бури. Метеозависимым нижегородцам рекомендуют следить за здоровьем.
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Фото: Telegram-канал ИРГСНО
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