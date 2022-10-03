«Бабье лето» в Нижнем продолжается

Заметное потепление ожидает нижегородцев с 3 октября. В этот день воздух прогреется до +18 градусов. При этом возможен небольшой дождь.

Вторник, 4 октября, будет также довольно теплым. Уже со среды среды начнется похолодание. Днем обещают до +12 градусов.

В течение недели вероятны небольшие дожди.

Кроме того, на наступившей неделе обещают сильные магнитные бури. Метеозависимым нижегородцам рекомендуют следить за здоровьем.







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Фото: Telegram-канал ИРГСНО



