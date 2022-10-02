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Празднование 100-летия семеновской матрешки

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8 октября в Семенове отметят 100-летие семеновской матрешки. Рассказываем о мероприятиях, которые войдут в праздничную программу.

 

В этот день пройдет конференция «Чтим традиции. Смотрим в будущее». Она объединит работников культуры, коллекционеров и любителей деревянной игрушки из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска.

Кроме того, 8 октября в Семенове откроется обновленный Музей матрешки и традиционной игрушки. Посетители увидят фотовыставку, посвященную 100-летию со дня рождения Пчелкина — человека, развивавшего федосеевскую, хохломскую и семеновскую росписи.




 

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Фото: архив пресс-служб

 

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