Празднование 100-летия семеновской матрешки

8 октября в Семенове отметят 100-летие семеновской матрешки. Рассказываем о мероприятиях, которые войдут в праздничную программу.
В этот день пройдет конференция «Чтим традиции. Смотрим в будущее». Она объединит работников культуры, коллекционеров и любителей деревянной игрушки из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска.
Кроме того, 8 октября в Семенове откроется обновленный Музей матрешки и традиционной игрушки. Посетители увидят фотовыставку, посвященную 100-летию со дня рождения Пчелкина — человека, развивавшего федосеевскую, хохломскую и семеновскую росписи.
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Фото: архив пресс-служб
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