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Лекции о воспитании в парке «Швейцария»

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Психологии, учителя и врачи проведут лекцию о воспитании детей в парке «Швейцария». Родители смогут принять участие и задать вопросы.

 

В октябре эксперты расскажут, как подружится с детьми, когда отделяться от родителей, как взаимодействовать с подростками и многое другое.

Первую лекцию проведет клинический психолог и преподаватель ПИМУ — Анастасия Барыкина.

Гостей ждут уже в эту субботу, 1 октября. Вход — свободный, но нужна регистрация.




 

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Фото: Нижний 800


 

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