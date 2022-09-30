Лекции о воспитании в парке «Швейцария»

Психологии, учителя и врачи проведут лекцию о воспитании детей в парке «Швейцария». Родители смогут принять участие и задать вопросы.
В октябре эксперты расскажут, как подружится с детьми, когда отделяться от родителей, как взаимодействовать с подростками и многое другое.
Первую лекцию проведет клинический психолог и преподаватель ПИМУ — Анастасия Барыкина.
Гостей ждут уже в эту субботу, 1 октября. Вход — свободный, но нужна регистрация.
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Фото: Нижний 800
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