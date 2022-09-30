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В Нижнем продлен запрет на перелеты на юг России

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Ограничения на полеты из столицы Приволжья в центральную и южную Россию продлили. Запрет действует до 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

 

Ограничения действуют с 24 февраля.

Из аэропорта «Чкалов» сейчас нельзя добраться самолетом до Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону, Липецка, Брянска, Белгорода, Краснодара, Геленджика, Анапы, Симферополя и Элисты. Всего 11 городов. 

Что делать? Пока авиакомпаниям рекомендовано везти пассажиров по альтернативным маршрутам: через аэропорты Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод, Сочи и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают штатно.


 

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Фото: pexels

 

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