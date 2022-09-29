«Форум креативных территорий» в Нижнем

11 откроется «Форум креативных территорий». Участники обсудят вопросы развития народных художественных промыслов и креативных территорий.
Форум станет дискуссионной площадкой, где эксперты обсудят процессы сохранения народных художественных промыслов и их влиянием на развитие России.
Главными темами проекта станут повышение конкурентоспособности изделий народных художественных промыслов, кадровый потенциал отрасли и ее место в современной культуре.
Участники расскажут об успешных кейсах креативных территорий, создании туристической и бизнес-среды.
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