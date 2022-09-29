«Форум креативных территорий» в Нижнем

Форум станет дискуссионной площадкой, где эксперты обсудят процессы сохранения народных художественных промыслов и их влиянием на развитие России.

Главными темами проекта станут повышение конкурентоспособности изделий народных художественных промыслов, кадровый потенциал отрасли и ее место в современной культуре.

Участники расскажут об успешных кейсах креативных территорий, создании туристической и бизнес-среды.





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