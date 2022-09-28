Открытие Студеного квартала

Перезапуск пространства стартует с субботника, затем ухоженный дворик станет площадкой для активностей. После уборки все участники пообщаются за чаем и узнают больше об историческом месте.

Горожан ждут: 1 октября во дворе на Студеной, 10Б. С собой стоит взять подходящую одежду, всем остальным — обеспечат.

Начало субботника – 13:00, экскурсия – 15:00. Регистрация здесь.

Вход свободный.







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