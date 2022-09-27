Современная каллиграфия на Варварке

Выставка станет частью большого проекта «Кириллица — основа культурного кода России». Можно увидеть более 60-ти работ, выполненных по мотивам кириллической письменности. Также на базе выставки пройдут мастер-классы и лекции по каллиграфии.

Вход — свободный.

Экспозиция продлится до 2 октября. Областная научная библиотека (Варварская, 3)







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Фото: Нижний 800