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Современная каллиграфия на Варварке

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29 сентября в библиотеке на улице Варварской откроется выставка каллиграфии. Авторы из России, Сербии и Болгарии представят собственный взгляд на современный русский шрифт.

 

Выставка станет частью большого проекта «Кириллица — основа культурного кода России». Можно увидеть более 60-ти работ, выполненных по мотивам кириллической письменности. Также на базе выставки пройдут мастер-классы и лекции по каллиграфии.

Вход — свободный.

Экспозиция продлится до 2 октября. Областная научная библиотека (Варварская, 3)



 

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Фото: Нижний 800

 

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