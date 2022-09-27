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Финал проекта «Мисс Нижний Новгород»

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5 октября пройдет финал масштабного проекта «Мисс Нижний Новгород — 2022». В этом году проект стал коллаборацией цифровых технологий и народных промыслов.

 

«Главной темой нашего проекта в этом году стала городецкая роспись. «Мисс Нижний Новгород» сегодня — это возможность взглянуть на народные промыслы по-новому, понять их уникальность и актуальность для настоящего и будущего и открыть их заново — с помощью цифровых технологий, иммерсивного перформанса и креативных начинаний», — рассказывает директор проекта» Екатерина Чудакова.

Сейчас девушки готовятся к финалу: репетируют с хореографами, изучают историю городецкой росписи, искусство самопрезентации. Кроме того, в финале конкурса на сцене старинные узоры росписи оживут с помощью участниц проекта, нижегородских дизайнеров и современных технологий.

Продажа билетов на финал конкурса уже открыта по ссылке.


 

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