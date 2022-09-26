Похолодание до +4 и дожди: погода в Нижнем на этой неделе

В понедельник, 26 сентября, будет пасмурно и дождливо. Днем потеплеет только до +10, а к вечеру похолодает до +8. Скорость юго-западного ветра достигнет трех метров в секунду. Во вторник, 27 сентября, утром будет пасмурно, а термометры покажут +7 градусов. Днем воздух прогреется до +13, ночью похолодает до +8.

С середины недели начнет холодать, днем температура воздуха составит +8, ночью столбики термометров опустятся до отметки всего в +5 градусов. Ветер усилится до 5,7 метров в секунду.

Уже в четверг, 29 сентября, утром похолодает до +4, пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +7, а ночью термометры покажут +6. В пятницу, 30 сентября, с утра ожидаются небольшие дожди, днем сохранится пасмурная погода. Термометры покажут +9. Ветер придет с юга со скоростью около двух метров в секунду.





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Фото: Telegram-канал ИРГСНО



