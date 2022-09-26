Питание в школах Нижнего оценят по QR-кодам

QR-код размещен на стенах и столах в столовых. Школьникам требуется лишь навести камеру смартфона, их направят на форму обратной связи, где можно поставить оценку или оставить отзыв.

Кроме того, такая возможность будет доступна и родителям. Помимо столовых QR-коды размещены в местах общего доступа школ.

Далее по собранным данным проведут анализ, дадут рекомендации образовательным учреждениям и проведут проверки.







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Фото: unsplash