Питание в школах Нижнего оценят по QR-кодам

Нижегородцы смогут оценить питание в школьных столовых с помощью QR-кода.
QR-код размещен на стенах и столах в столовых. Школьникам требуется лишь навести камеру смартфона, их направят на форму обратной связи, где можно поставить оценку или оставить отзыв.
Кроме того, такая возможность будет доступна и родителям. Помимо столовых QR-коды размещены в местах общего доступа школ.
Далее по собранным данным проведут анализ, дадут рекомендации образовательным учреждениям и проведут проверки.
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Фото: unsplash
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