Центры для трудных подростков откроют в Нижнем

Работать в центрах будут специально обученные сотрудники под методическим руководством НКО.

Между правительством региона и 15 некоммерческими организациями действуют соглашения в сфере соцподдержки семей с детьми. К примеру, благотворительный фонд «Жизнь без границ» открыл в регионе четыре центра «Хулиганодом» для работы с подростками, которые находятся в социально опасном положении. В центрах дети могут получить психологическую, юридическую, социальную, информационную поддержку.







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Фото: Нижний 800