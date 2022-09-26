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Центры для трудных подростков откроют в Нижнем

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В Нижегородской области планируют открыть два центра для подростков в социально опасном положении. Центры создадут на базе госучреждений, их работа будет направлена на снижение уровня деструктивного поведения подростков.

 

Работать в центрах будут специально обученные сотрудники под методическим руководством НКО.

Между правительством региона и 15 некоммерческими организациями действуют соглашения в сфере соцподдержки семей с детьми. К примеру, благотворительный фонд «Жизнь без границ» открыл в регионе четыре центра «Хулиганодом» для работы с подростками, которые находятся в социально опасном положении. В центрах дети могут получить психологическую, юридическую, социальную, информационную поддержку.



 

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Фото: Нижний 800

 

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