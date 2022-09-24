Нижегородка Надежда Преподобная — замминистра культуры РФ

Бывший министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная может занять пост заместителя министра культуры России. Она заменит Ольгу Ярилову. Об этом сообщает Telegram-канал «Вовк».
Надежда Преподобная возглавляла возглавляла министерство культуры Нижегородской области с октября 2018 года. Уже в 2020 году ушла на повышение в Москву в Росгосэкспертизу.
На посту она заменит Ольгу Ярилову, которая отвечала за региональную политику, кинематографию и цифровое развитие. Но у Преподобной будет дополнительный функционал.
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