18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижегородка Надежда Преподобная — замминистра культуры РФ

Поделиться:

Бывший министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная может занять пост заместителя министра культуры России. Она заменит Ольгу Ярилову. Об этом сообщает Telegram-канал «Вовк».

 

Надежда Преподобная возглавляла возглавляла министерство культуры Нижегородской области с октября 2018 года. Уже в 2020 году ушла на повышение в Москву в Росгосэкспертизу.

На посту она заменит Ольгу Ярилову, которая отвечала за региональную политику, кинематографию и цифровое развитие. Но у Преподобной будет дополнительный функционал.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: