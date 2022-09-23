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День открытых дверей в стиле TED в Лобаче

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25 сентября в Университете Лобачевского пройдет День открытых дверей в формате презентации идей и вдохновляющих личных историй.

 

Среди спикеров: ректор ННГУ Елена Загайнова, проректор по учебной работе Александр Князев и резидент Парка науки ННГУ, победитель Science Slam НН Евгений Ланцев.

Программа продолжится в аудиториях по направлениям обучения. Директора институтов и деканы факультетов, а также студенты расскажут, какие знания можно получить в Лобачевском.

В 14:30 всех желающих ждет экскурсия по студгородку, музею истории ННГУ и библиотеке под названием «Где вход?».

Регистрация здесь.



 

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