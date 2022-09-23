День открытых дверей в стиле TED в Лобаче

Среди спикеров: ректор ННГУ Елена Загайнова, проректор по учебной работе Александр Князев и резидент Парка науки ННГУ, победитель Science Slam НН Евгений Ланцев.

Программа продолжится в аудиториях по направлениям обучения. Директора институтов и деканы факультетов, а также студенты расскажут, какие знания можно получить в Лобачевском.

В 14:30 всех желающих ждет экскурсия по студгородку, музею истории ННГУ и библиотеке под названием «Где вход?».

Регистрация здесь.







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