Russpass объединил автобусные экскурсии по Нижнему, Питеру и Москве

Пассажиры могут выходить из автобуса и гулять по городу, а затем продолжать экскурсию с ближайшей остановки в течение суток с момента активации билета. Такие поездки по всем городам тарифа можно будет совершить в течение трех месяцев.

«Запуск тарифа Russpass – еще один совместный проект, нацеленный на развитие внутреннего и въездного туризма. Вместе мы успешно разрабатываем комплексные туристические продукты, которые дополняют потенциал наших регионов», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.





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Фото: telegram-канал ИРГСНО





