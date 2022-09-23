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Russpass объединил автобусные экскурсии по Нижнему, Питеру и Москве

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Нижегородцы смогут отправиться в автобусный тур по столице Приволжья, Москве и Санкт-Петербургу с помощью единого билета Russpass. Специальный тариф предусматривает путешествия по маршрутам в трех городах в рамках одной покупки.

 

Пассажиры могут выходить из автобуса и гулять по городу, а затем продолжать экскурсию с ближайшей остановки в течение суток с момента активации билета. Такие поездки по всем городам тарифа можно будет совершить в течение трех месяцев.

«Запуск тарифа Russpass – еще один совместный проект, нацеленный на развитие внутреннего и въездного туризма. Вместе мы успешно разрабатываем комплексные туристические продукты, которые дополняют потенциал наших регионов», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.


 

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Фото: telegram-канал ИРГСНО



 

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