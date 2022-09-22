Первые пешеходные переходы с подсветкой в Нижнем

В Нижнем Новгороде появились первые пешеходные переходы с проекционной подсветкой. Она позволяет сделать пешеходов заметнее для водителей в темное время суток.
Новая подсветка появилась на пешеходных переходах на площади Минина (в сторону улицы Алексеевской) и на бульваре Рокоссовского.
Подсветка включается вместе с наружным освещением города.
Во время пилотного запуска ее эффективность оценят и планируют расширить проект на другие улицы с высокой проходимостью.
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Фото: Телеграм-канал Юрия Шалабаева
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