Первые пешеходные переходы с подсветкой в Нижнем

Новая подсветка появилась на пешеходных переходах на площади Минина (в сторону улицы Алексеевской) и на бульваре Рокоссовского.

Подсветка включается вместе с наружным освещением города.

Во время пилотного запуска ее эффективность оценят и планируют расширить проект на другие улицы с высокой проходимостью.





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Фото: Телеграм-канал Юрия Шалабаева