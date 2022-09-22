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Первые пешеходные переходы с подсветкой в Нижнем

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В Нижнем Новгороде появились первые пешеходные переходы с проекционной подсветкой. Она позволяет сделать пешеходов заметнее для водителей в темное время суток.

 

Новая подсветка появилась на пешеходных переходах на площади Минина (в сторону улицы Алексеевской) и на бульваре Рокоссовского.

Подсветка включается вместе с наружным освещением города.

Во время пилотного запуска ее эффективность оценят и планируют расширить проект на другие улицы с высокой проходимостью.


 

 

 

 

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Фото: Телеграм-канал Юрия Шалабаева

 

 

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