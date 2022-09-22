Реставрационный кампус 2.0

В «Заповедных кварталах» пройдет второй в этом году реставрационный кампус — серия практических занятий по реставрации предметов старины. Участники поработают с разными инструментами и материалами. Уже открыт набор в группы.
Занятия будут состоять из вечерней практики и интенсивов, они пройдут по понедельникам и четвергам с 16.00 до 20.00.
Регистрация по ссылке.
Напомним, во время летнего кампуса участники смогли пообщаться с архитекторами, искусствоведами и исследователями, изучили их опыт по работе с историческими территориями. На практике, в мастерских, получили базовые навыки реставрации дерева, мебели и декора.
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