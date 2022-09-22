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Реставрационный кампус 2.0

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В «Заповедных кварталах» пройдет второй в этом году реставрационный кампус — серия практических занятий по реставрации предметов старины. Участники поработают с разными инструментами и материалами. Уже открыт набор в группы.

 

Занятия будут состоять из вечерней практики и интенсивов, они пройдут по понедельникам и четвергам с 16.00 до 20.00.

Регистрация по ссылке.

Напомним, во время летнего кампуса участники смогли пообщаться с архитекторами, искусствоведами и исследователями, изучили их опыт по работе с историческими территориями. На практике, в мастерских, получили базовые навыки реставрации дерева, мебели и декора.




 

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