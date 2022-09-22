Виртуальная прогулка по Арктике в Нижнем

Гости побывают во всех девяти арктических регионах; узнают зачем ученые берут анализы у хозяина Арктики, надевают спутниковые передатчики и считают разных животных с самолета; где находится полюс холода; почему дома в Арктике красят яркими красками и многое другое.

Кроме того, рядом будут организованы мастер-классы в чуме и ярмарка, где гостям предложат отведать ухи и согреться травяным чаем с северными ягодами и пирожками- калитками.

Автобус-музей будет принимать «путешественников» с 11:30 до 20:00. Он остановится на площадке у 10 корпуса около Кладовой башни.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижегородский кремль