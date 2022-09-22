Виртуальная прогулка по Арктике в Нижнем

24 и 25 сентября в Нижегородский кремль приедет мультимедийный автобус-музей. Можно совершить виртуальную прогулку по Арктике.
Гости побывают во всех девяти арктических регионах; узнают зачем ученые берут анализы у хозяина Арктики, надевают спутниковые передатчики и считают разных животных с самолета; где находится полюс холода; почему дома в Арктике красят яркими красками и многое другое.
Кроме того, рядом будут организованы мастер-классы в чуме и ярмарка, где гостям предложат отведать ухи и согреться травяным чаем с северными ягодами и пирожками- калитками.
Автобус-музей будет принимать «путешественников» с 11:30 до 20:00. Он остановится на площадке у 10 корпуса около Кладовой башни.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.
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Фото: Нижегородский кремль
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