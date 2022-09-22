Театральные читки для детей в Нижнем

Театральная читка в игровой форме знакомит зрителя с текстом и превращает его в самостоятельный спектакль.

«Читка – это эскиз постановки, где режиссер расставляет акценты, актеры примеряют образы, а публика наблюдает за происходящим не из глубины зала, но на расстоянии вытянутой руки», — рассказывают организаторы.

Первая читка пройдет 26 сентября на двух площадках: в 11:00 в библиотеке имени Короленко и в 16:00 в центре наставничества на подростков «Хулиганодом».







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Фото: unsplash



