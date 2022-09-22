Сколько новых камер видеонаблюдения появится в Нижнем

Уже объявлен аукцион на выполнение работ. Максимальная стоимость контракта — 1,6 миллиарда рублей. Камеры необходимы для антитеррористической защиты и обеспечения безопасности граждан.

Около 100 камер установят к 1 июля 2023 года, остальные до июля 2028 года.





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Фото: соцсети