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В Нижнем планируют ввести обязательную регистрацию собак

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В Нижегородской области планируют ввести дополнительные требования к содержанию домашних животных. Рассказываем, что изменится.

 

В случае принятия поправок, хозяева собак должны регистрировать своих домашних животных и вакцинировать против бешенства начиная с 3-месячного возраста. Вновь приобретенных животных необходимо зарегистрировать в двухнедельный срок.

При регистрации собаки владельцу отдадут паспорт домашнего животного.

Кроме того, будет запрещено содержать животных на балконах и лоджиях, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях.

Также, содержать собак, включенных в перечень потенциально опасных, допускается только в частных домах и на их придомовой территории. При входе на территорию частных домовладений должна быть установлена предупреждающая надпись о наличии собаки.

 

 

 

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Фото: unsplash

 

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