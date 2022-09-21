В Нижнем планируют ввести обязательную регистрацию собак

В случае принятия поправок, хозяева собак должны регистрировать своих домашних животных и вакцинировать против бешенства начиная с 3-месячного возраста. Вновь приобретенных животных необходимо зарегистрировать в двухнедельный срок.

При регистрации собаки владельцу отдадут паспорт домашнего животного.

Кроме того, будет запрещено содержать животных на балконах и лоджиях, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях.

Также, содержать собак, включенных в перечень потенциально опасных, допускается только в частных домах и на их придомовой территории. При входе на территорию частных домовладений должна быть установлена предупреждающая надпись о наличии собаки.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash