«Переходное состояние»: еще один пустующий дом «Заповедных кварталов» открыт

Главная тема выставки — неустойчивое состояние перехода от прошлого к будущему. Можно будет посетить оживленное пространство второго этажа дома с естественным освещением и исследовать темный нижний этаж, полный призраков прошлого.

Художники: Lev Kise, Никита Nomerz, Лена Лисица, Синий Карандаш, Катя Рыблова, Ваца, Алексей Старков, Никита Этогде, Вера Ширдина, Илья Барабин, Даня Пирогов и Вязь Маркер.

Открытие: 1 октября на улице Короленко, 38.

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