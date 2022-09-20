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URBANBEAT Fest пройдет в Нижнем

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Первый фестиваль современной городской культуры пройдет в Нижнем Новгороде уже в предстоящий уикенд. 24-25 сентября встречаемся в концертном зале PREMIO, сообщают организаторы мероприятия.

 

Днем гостей фестиваля ждут соревнования между танцорам брейк-данса в разных категориях от пяти лет, выступления диджеев и фудкорт.

В 23:00 стартует вечеринка, которая продлится до 7:00. Посетители услышат музыкантов и диджеев ACROBAT, OID, SAMIR KULIEV, TOPCHY, TOPCHY, а хедлайнером станет ДЕЛЬФИН, который представит проект «Механический пес».

Кроме того, на сцену выйдет танцевальная фрик-шоу группа ФРИК-ШОУ *PEASOK*.



 

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