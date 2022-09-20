«Звездные книги» в Парке науки ННГУ

22 сентября в Парке науки ННГУ пройдет вторая встреча проекта «Звездные книги» — «Книга художника: муки и экстаз». Гости встретятся с художником и исследователем искусства — Алексеем Парыгиным.
Сейчас в России не существует определения «книга художника». Границы термина слишком обширны, размыты и изменчивы.
О книге художника как форме искусства, ее относительно недолгой истории и многообразии авторских техник на примере работ коллег по цеху и собственных произведений расскажет современный художник и исследователь искусства Алексей Парыгин (Санкт-Петербург).
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Фото: сообщество Парка науки «ВКонтакте»
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