18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

«Звездные книги» в Парке науки ННГУ

Поделиться:

22 сентября в Парке науки ННГУ пройдет вторая встреча проекта «Звездные книги» — «Книга художника: муки и экстаз». Гости встретятся с художником и исследователем искусства — Алексеем Парыгиным.

 

Сейчас в России не существует определения «книга художника». Границы термина слишком обширны, размыты и изменчивы.

О книге художника как форме искусства, ее относительно недолгой истории и многообразии авторских техник на примере работ коллег по цеху и собственных произведений расскажет современный художник и исследователь искусства Алексей Парыгин (Санкт-Петербург).

Регистрация здесь.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество Парка науки «ВКонтакте»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: