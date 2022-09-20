«Звездные книги» в Парке науки ННГУ

Сейчас в России не существует определения «книга художника». Границы термина слишком обширны, размыты и изменчивы.

О книге художника как форме искусства, ее относительно недолгой истории и многообразии авторских техник на примере работ коллег по цеху и собственных произведений расскажет современный художник и исследователь искусства Алексей Парыгин (Санкт-Петербург).

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Фото: сообщество Парка науки «ВКонтакте»