Нижний в топе городов для речных круизов

Нижний Новгород занимает пятое место в общем рейтинге городов России. Средняя продолжительность поездки — три дня, а ночь в городе обойдется путешественникам в 3 194 рубля.

Кроме того, этим летом в десятку популярных направлений для путешествий вошли другие города — Санкт-Петербург, Москва и республика Карелия.







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