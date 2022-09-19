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Нижний в топе городов для речных круизов

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Столица Приволжья признана одним из лучших городов России для речных круизов. Город вошел в топ-10, сообщает сервис Tvil.ru, проанализировав данные о бронированиях на сайте в 2022 году.

 

автор фото — Никита Духник

Нижний Новгород занимает пятое место в общем рейтинге городов России. Средняя продолжительность поездки — три дня, а ночь в городе обойдется путешественникам в 3 194 рубля.

Кроме того, этим летом в десятку популярных направлений для путешествий вошли другие города — Санкт-Петербург, Москва и республика Карелия.



 

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