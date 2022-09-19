Нижний в топе городов для речных круизов

Столица Приволжья признана одним из лучших городов России для речных круизов. Город вошел в топ-10, сообщает сервис Tvil.ru, проанализировав данные о бронированиях на сайте в 2022 году.
автор фото — Никита Духник
Нижний Новгород занимает пятое место в общем рейтинге городов России. Средняя продолжительность поездки — три дня, а ночь в городе обойдется путешественникам в 3 194 рубля.
Кроме того, этим летом в десятку популярных направлений для путешествий вошли другие города — Санкт-Петербург, Москва и республика Карелия.
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