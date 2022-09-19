Нижний Новгород самый спокойный город России

В голосовании приняли участие больше 3 400 жителей. Столицу Приволжья выбрало 42% респондентов. Именно он признан самым спокойным городом России. Жители страны особенно выделили небольшую плотность населения, красивую природу, небольшой размер города и малоэтажную застройку зданий.

Второе место у Санкт-Петербурга (37% голосов), на третьем — Сочи (35% голосов).

Почему Нижний Новгород? Главными критерием, на которые обращали внимание респонденты, стал размеренный темп жизни и наличие свободного времени у жителей — так посчитали 59%. Кроме того, еще 49% заявили, что город делают спокойным приветливые люди, 35% уделяют внимание чистым улицам и дорожной ситуации.







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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»