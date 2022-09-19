18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижний Новгород самый спокойный город России

Поделиться:

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели опрос и выявили самый спокойный город страны. Жители России отдали первое место Нижнему Новгороду, он опередил северную столицу и Сочи.

 

В голосовании приняли участие больше 3 400 жителей. Столицу Приволжья выбрало 42% респондентов. Именно он признан самым спокойным городом России. Жители страны особенно выделили небольшую плотность населения, красивую природу, небольшой размер города и малоэтажную застройку зданий.

Второе место у Санкт-Петербурга (37% голосов), на третьем — Сочи (35% голосов).

Почему Нижний Новгород? Главными критерием, на которые обращали внимание респонденты, стал размеренный темп жизни и наличие свободного времени у жителей — так посчитали 59%. Кроме того, еще 49% заявили, что город делают спокойным приветливые люди, 35% уделяют внимание чистым улицам и дорожной ситуации.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: