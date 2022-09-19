Нижегородка Анастасия Золотая выиграла в Arnold Classic Europe

Чемпионат по бодибилдингу Arnold Classic Europe проходил в испанской Севилье с 16 по 18 сентября.

«Выиграла сегодня 2 титула : чемпионка Мира Про и чемпионка Arnold Classic Pro», — сообщила Анастасия в своем telegram-канале. Она взяла «золото» в номинации фитнес бикини. В ней участвовало 28 атлетов с пяти континентов.

По словам спортсменки, на финал планировал приехать Арнольд Шварценеггер, но он не смог. Девушка хочет поговорить с ним по Skype.







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Фото: социальные сети