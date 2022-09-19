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Нижегородка Анастасия Золотая выиграла в Arnold Classic Europe

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Нижегородка Анастасия Золотая стала чемпионкой международного турнира по бодибилдингу Arnold Classic Europe. Соревнования проходили в Испании. Девушка выиграла в двух категориях — World Classic Pro и Arnold Classic Pro, а ее соперниками стали 28 атлетов.

 

Чемпионат по бодибилдингу Arnold Classic Europe проходил в испанской Севилье с 16  по  18 сентября.

«Выиграла сегодня 2 титула : чемпионка Мира Про и чемпионка Arnold Classic Pro», — сообщила Анастасия в своем telegram-канале. Она взяла «золото» в номинации фитнес бикини. В ней участвовало 28 атлетов с пяти континентов.

По словам спортсменки, на финал планировал приехать Арнольд Шварценеггер, но он не смог. Девушка хочет поговорить с ним по Skype.



 

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Фото: социальные сети

 

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