Нижегородка Анастасия Золотая выиграла в Arnold Classic Europe

Нижегородка Анастасия Золотая стала чемпионкой международного турнира по бодибилдингу Arnold Classic Europe. Соревнования проходили в Испании. Девушка выиграла в двух категориях — World Classic Pro и Arnold Classic Pro, а ее соперниками стали 28 атлетов.
Чемпионат по бодибилдингу Arnold Classic Europe проходил в испанской Севилье с 16 по 18 сентября.
«Выиграла сегодня 2 титула : чемпионка Мира Про и чемпионка Arnold Classic Pro», — сообщила Анастасия в своем telegram-канале. Она взяла «золото» в номинации фитнес бикини. В ней участвовало 28 атлетов с пяти континентов.
По словам спортсменки, на финал планировал приехать Арнольд Шварценеггер, но он не смог. Девушка хочет поговорить с ним по Skype.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: социальные сети
Комментарии (0)