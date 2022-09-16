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Нижегородская проза в «Кинофактуре»

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В это воскресенье, 18 сентября, «Кинофактура» приглашает любителей современной нижегородской прозы на «Первую читку». Это возможность познакомиться с местными авторами и проголосовать за текст, который понравится больше всего.

 

Публикуем имена чтецов:

  • Анастасия Голубева «Черный грач в моем окне» 
  • Кирилл Громов «Красная шапочка. Охотник на оборотней» 
  • Наталия Кеткова «Шекспир и товарищи» 
  • Артур Матросов «История историй» 
  • Карина Хуртина «Заметки в прозе» 
  • Елена Минская «Попаданка Лиза»
  • Дарья Хорошенкова «Исповедь бывшего» 
  • Софья Игнатьева «Обычная история» 
  • Ольга Селиверстова «Без стерилизации» 
  • Евгения Тарасова «Роскошная женщина» 

Целый вечер в пространстве будет работать эно-бар.

Билеты можно приобрести на входе и по ссылке. Старт в 18:00.


 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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