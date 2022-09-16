Нижегородская проза в «Кинофактуре»

В это воскресенье, 18 сентября, «Кинофактура» приглашает любителей современной нижегородской прозы на «Первую читку». Это возможность познакомиться с местными авторами и проголосовать за текст, который понравится больше всего.
Публикуем имена чтецов:
- Анастасия Голубева «Черный грач в моем окне»
- Кирилл Громов «Красная шапочка. Охотник на оборотней»
- Наталия Кеткова «Шекспир и товарищи»
- Артур Матросов «История историй»
- Карина Хуртина «Заметки в прозе»
- Елена Минская «Попаданка Лиза»
- Дарья Хорошенкова «Исповедь бывшего»
- Софья Игнатьева «Обычная история»
- Ольга Селиверстова «Без стерилизации»
- Евгения Тарасова «Роскошная женщина»
Целый вечер в пространстве будет работать эно-бар.
Билеты можно приобрести на входе и по ссылке. Старт в 18:00.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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