В Нижнем полностью восстановили окно из блоков Фальконье

Напомним, в 2014 году здание признали аварийным, но градозащитникам удалось его спасти от уничтожения. Позже его признали объектом культурного наследия. В этом году участники фестиваля «Том Сойер Фест» восстанавливали фасад ОКН.

Кроме того, нижегородцы решили восстановить окно и объявили сбор средств, чтобы заказать 65 копий стеклоблоков. Новые стеклянные кирпичи заказали у компании из Санкт-Петербурга. Уже сейчас их поместили в оконное отверстие.









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Фото: Рада Брахман