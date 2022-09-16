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В Нижнем полностью восстановили окно из блоков Фальконье

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Уникальное окно из кирпичей Фальконье восстановили в Доме Щелухиной в столице Приволжья. Это здание в стиле модерн на улице Короленко, 17. Его строили в 1912 году.

 

Напомним, в 2014 году здание признали аварийным, но градозащитникам удалось его спасти от уничтожения. Позже его признали объектом культурного наследия. В этом году участники фестиваля «Том Сойер Фест» восстанавливали фасад ОКН.

Кроме того, нижегородцы решили восстановить окно и объявили сбор средств, чтобы заказать 65 копий стеклоблоков. Новые стеклянные кирпичи заказали у компании из Санкт-Петербурга. Уже сейчас их поместили в оконное отверстие.




 

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Фото: Рада Брахман

 

 

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