Акция «Стена понимания» пройдет в Арсенале

В ходе акции гости фестиваля будут кубик за кубиком разберут возведенную в Арсенале стену из зрительских вопросов, отвечая на них.

К примеру, как Бетховен смог сочинить Симфонию №9, будучи глухим, почему Джон Кейдж создал именно 4 минуты 33 секунды тишины и почему нота Ля — это именно 440 Гц.

Оставить любой вопрос об искусстве для «Стены понимания» можно, написав в личные сообщение группы.

Акция пройдет 23 сентября в 17:30. Вход свободный.





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