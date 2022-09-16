18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Акция «Стена понимания» пройдет в Арсенале

Поделиться:

В Арсенале пройдет единственный в России фестиваль текстов — «Вазари». Участники смогут поучаствовать в акции «Стена понимания» и задать свой вопрос композиторам, артистам, музыковедам и кураторам.

 

В ходе акции гости фестиваля будут кубик за кубиком разберут возведенную в Арсенале стену из зрительских вопросов, отвечая на них.

К примеру, как Бетховен смог сочинить Симфонию №9, будучи глухим, почему Джон Кейдж создал именно 4 минуты 33 секунды тишины и почему нота Ля — это именно 440 Гц.

Оставить любой вопрос об искусстве для «Стены понимания» можно, написав в личные сообщение группы.

Акция пройдет 23 сентября в 17:30. Вход свободный.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: