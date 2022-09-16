Акция «Стена понимания» пройдет в Арсенале

В Арсенале пройдет единственный в России фестиваль текстов — «Вазари». Участники смогут поучаствовать в акции «Стена понимания» и задать свой вопрос композиторам, артистам, музыковедам и кураторам.
В ходе акции гости фестиваля будут кубик за кубиком разберут возведенную в Арсенале стену из зрительских вопросов, отвечая на них.
К примеру, как Бетховен смог сочинить Симфонию №9, будучи глухим, почему Джон Кейдж создал именно 4 минуты 33 секунды тишины и почему нота Ля — это именно 440 Гц.
Оставить любой вопрос об искусстве для «Стены понимания» можно, написав в личные сообщение группы.
Акция пройдет 23 сентября в 17:30. Вход свободный.
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