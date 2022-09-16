Какой будет погода в Нижнем на грядущих выходных? Синоптики дали прогноз

Сегодня, 16 сентября, будет пасмурно, утром температура воздуха поднимется до отметки в + 11 градусов. Скорость южного ветра — около двух метров в секунду. Днем воздух прогреется до +16, а к вечеру похолодает до +13.

В субботу, 17 сентября, с утра ожидаются осадки, днем термометры покажут +17. К ночи похолодает до +9. Ветер будет дуть со скоростью 4,3 метра в секунду.

В воскресенье, 18 сентября, в обед начнется небольшой дождь, который будет продолжаться целый день. Термометры покажут до +15 градусов по Цельсию. Ветер придет с юга со скоростью 2,7 метра в секунду.

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Фото: unsplash