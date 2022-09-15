«Фрутвилл» построит плодово-овощной комплекс в Нижнем Новгороде

«Фрутвилл» и «Агроэкспорт» построят новый комплекс в Автозаводском районе. Объем инвестиций превысит пять миллиардов рублей.
Овощи и фрукты будут проходить шоковую заморозку, сушку, консервацию, а также первичную обработку (сортировку, калибровку, упаковку и маркировку).
Компания наладит связь с крупными производителями и поставщиками со всей России, но при этом будет вести прием продукции от фермерских хозяйств Нижегородской области.
Проект создаст в регионе 216 новых рабочих мест. Завершить проектирование комплекса планируют в следующем году.
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Фото: Нижний 800
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