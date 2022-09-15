18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

«Фрутвилл» построит плодово-овощной комплекс в Нижнем Новгороде

Поделиться:

«Фрутвилл» и «Агроэкспорт» построят новый комплекс в Автозаводском районе. Объем инвестиций превысит пять миллиардов рублей.

 

Овощи и фрукты будут проходить шоковую заморозку, сушку, консервацию, а также первичную обработку (сортировку, калибровку, упаковку и маркировку).

Компания наладит связь с крупными производителями и поставщиками со всей России, но при этом будет вести прием продукции от фермерских хозяйств Нижегородской области.

Проект создаст в регионе 216 новых рабочих мест. Завершить проектирование комплекса планируют в следующем году.




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: